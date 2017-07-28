наверх
28.07.201706:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Группу российских артистов не впустили в Молдавию

    (обновлено: )5310
    Российским артистам Дмитрию Дунаеву, Ляйсан Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирине Масловой и герою Советского Союза Владимиру Гасояну отказали во въезде в Молдавию.
    Флаги Молдавии и России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал позорной ситуацию с группой российских артистов, которым отказали во въезде в Молдавию.

    Читайте также — Не первый и не последний: артисты пытаются примирить Украину и Россию

    "Сборище скандалистов. Ну как их назвать? Кого испугались? Артистов! Вот ведь какая угроза евроинтеграции! Очень некрасивая история, позорная", — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

    ​Ранее в соцсети Facebook появилась информация, что российским артистам Дмитрию Дунаеву, Ляйсан Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирине Масловой и герою Советского Союза Владимиру Гасояну отказали во въезде в Молдавию. Рогозин попросил посольство России в Молдавии выяснить ситуацию.

    Флаг России
    REUTERS Sergei Karpukhin
    К "агрессору" на заработки. Украинцы массово едут в РФ

    В пресс-службе пограничной полиции Молдавии РИА Новости сообщили, что отказ во въезде связан с тем, что артисты не указали цель визита, что является условием для пересечения границы. Их отправят обратно ближайшим авиарейсом.

    Смотрите также: Появилось видео скандального заявления Горбунова о примирении с Россией

    Накануне министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии пригласило посла России в республике Фарита Мухаметшина в связи с запланированным участием российской делегации в мероприятиях, посвященных 25-летию с начала миротворческой операции в приднестровском регионе. В пятницу в Молдавии ожидают с визитом Рогозина.

    Ранее сообщалось, что российскому рок-музыканту Найку Борзову запретили въезд в Украину

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Встреча Давида Сакварелидзе в аэропорту "Жуляны" в Киеве
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Голосование Сената США за новые санкции против РФ, Ирана и КНДР. Видео
    Санкции США по России ударили по ЕС