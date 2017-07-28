Группу российских артистов не впустили в Молдавию

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал позорной ситуацию с группой российских артистов, которым отказали во въезде в Молдавию.

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"Сборище скандалистов. Ну как их назвать? Кого испугались? Артистов! Вот ведь какая угроза евроинтеграции! Очень некрасивая история, позорная", — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

Сборище скандалистов. Ну как их назвать? Кого испугались? Артистов! Вот ведь какая угроза евроинтеграции! Очень некрасивая история, позорная — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 июля 2017 г.

​Ранее в соцсети Facebook появилась информация, что российским артистам Дмитрию Дунаеву, Ляйсан Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирине Масловой и герою Советского Союза Владимиру Гасояну отказали во въезде в Молдавию. Рогозин попросил посольство России в Молдавии выяснить ситуацию.

В пресс-службе пограничной полиции Молдавии РИА Новости сообщили, что отказ во въезде связан с тем, что артисты не указали цель визита, что является условием для пересечения границы. Их отправят обратно ближайшим авиарейсом.

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Накануне министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии пригласило посла России в республике Фарита Мухаметшина в связи с запланированным участием российской делегации в мероприятиях, посвященных 25-летию с начала миротворческой операции в приднестровском регионе. В пятницу в Молдавии ожидают с визитом Рогозина.

Ранее сообщалось, что российскому рок-музыканту Найку Борзову запретили въезд в Украину.