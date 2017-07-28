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    Россия

    Авиаперевозчик пояснил, почему Румыния не пропустила самолет с Рогозиным

    (обновлено: )9202
    Регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва – Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны", сообщили в российской авиакомпании S7.
    Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    RIA News Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл – РИА Новости Украина. Румыния отказала рейсу российской авиакомпании S7, которым летел из Москвы в Кишинев вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, входить в свое воздушное пространство под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны", сообщили РИА Новости в компании-перевозчике.

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    Ранее посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин сообщил РИА Новости, что румынские власти не дали пересечь воздушное пространство страны рейсовому пассажирскому самолету, на котором в качестве пассажира летел в Кишинев Рогозин. Вслед за этим самолет, на котором находилась российская делегация, ушел на запасной аэродром и сел в Минске.

    "Регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва – Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны", — сообщили в S7.

    На борту, отметили в авиакомпании, находятся 165 пассажиров, включая 11 детей. Экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Минска.

    "S7 Airlines делает все возможное, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Кишинев. Кроме того, в аэропорту Кишинева ожидают вылета обратного рейса 170 человек", — добавили в перевозчике.

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