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    Россия

    Рогозин: ждем переезда в РФ украинских авиаконструкторов

    (обновлено: )38171
    Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, украинские авиаконструкторы и авиастроители не имеют сейчас никакой перспективы для работы в Киеве и, в целом, в Украине.
    Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В РФ приветствуют и ждут переезда украинских авиаконструкторов, которых готовы обеспечить работой и зарплатой. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время осмотра самолета Ил-112В на заводе ВАСО в Воронеже.

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    "Мы, конечно, рады и ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, авиастроителей. Они не имеют сейчас никакой перспективы для себя для работы в Киеве и, в целом, на Украине. Мы наших коллег ожидаем, готовы обеспечить их самым необходимым, всей необходимой работой, перспективой, заработными платами для того, чтобы не умерла та идеология авиастроения, которая когда-то была воспитана Олегом Константиновичем Антоновым, как единая неотрывная часть общей школы авиастроения Советского Союза", — сказал Рогозин.

    Ранее сообщалось, что на базе производственного комплекса Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") в подмосковных Луховицах состоялась международная презентация новейшего многофункционального авиационного комплекса МиГ-35. Летные испытания истребителя начались в четверг. Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции по случаю начала испытаний выразил надежду, что новый истребитель значительно усилит российскую армию, и что этот самолет имеет хороший экспортный потенциал.

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