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    Россия

    Рогозин грубо ответил на слова Климкина о Крыме

    (обновлено: )11430
    Российский вице-премьер после обещания Климкина вернуть крымчанам свободу написал в своем микро-блоге: "Ну и тормоз! Они уже три года как свободны".
    Дмитрий Рогозин
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин оскорбил министра иностранных дел Украины Павла Климкина, назвав его "тормозом". Эту запись Рогозин опубликовал в Twitter.

    Такая реакция вице-премьера последовала после обещания Климкина вернуть крымчанам свободу. 

    Напомним, ранее Климкин написал в соцсети, что "три года назад у крымчан отобрали свободу".

    "Насчет свободы не бывает компромиссов. Мы ее вернем сообща. #CrimeaIsUkraine", — отметил он.

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