Рогозин грубо ответил на слова Климкина о Крыме

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин оскорбил министра иностранных дел Украины Павла Климкина, назвав его "тормозом". Эту запись Рогозин опубликовал в Twitter.

Такая реакция вице-премьера последовала после обещания Климкина вернуть крымчанам свободу.

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 марта 2017 г.

Напомним, ранее Климкин написал в соцсети, что "три года назад у крымчан отобрали свободу".

"Насчет свободы не бывает компромиссов. Мы ее вернем сообща. #CrimeaIsUkraine", — отметил он.