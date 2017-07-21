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    Россия

    При столкновении фуры и автобуса в России пострадали 10 человек

    (обновлено: )15
    По предварительным данным, водитель рейсового автобуса "Вольво", перевозивший 42 пассажира, нарушил безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущей фурой.
    На месте столкновения фуры и рейсового автобуса под Тольятти
    "Маленькая Сызрань"

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Десять человек пострадали при столкновении фуры и рейсового автобуса под российским Тольятти, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

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    "Предварительно, в результате аварии пострадали 10 человек, двое из которых — несовершеннолетние, в настоящее время медицинские работники продолжают осматривать людей", — говорится в сообщении.

    ДТП произошло примерно в 04.00 (совпадает с киевским временем — ред.) на 940 километре автодороги М-5 "Урал" в Ставропольском районе. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса "Вольво", перевозивший 42 пассажира, нарушил безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущей фурой.

    Сотрудники ГИБДД оградили место аварии, помогли врачам оказать пострадавшим первую помощь и обеспечили безопасный проезд для других транспортных средств. По факту ДТП проводится проверка.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы.

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