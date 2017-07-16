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    Смертельное ДТП под Львовом: трое погибших, трое ранены

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    Согласно информации, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 06.10 на автодороге Львов - Тернополь. Вблизи села Куровичи Золочевского района столкнулись автомобили "Рено Лагуна" и "Дэу Сенс".
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы.

    Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление Нацполиции во Львовской области.

    Как говорится в сообщении, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 06.10 на автодороге Львов — Тернополь.

    "Сотрудники полиции предварительно установили, что вблизи села Куровичи Золочевского района столкнулись автомобили "Рено Лагуна" и "Дэу Сенс". В результате ДТП трое пассажиров "Дэу" погибли на месте происшествия. Трое пассажиров "Рено" с телесными повреждениями доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

    Сейчас правоохранители устанавливают анкетные данные потерпевших и погибших, выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.


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