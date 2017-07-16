Смертельное ДТП под Львовом: трое погибших, трое ранены

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление Нацполиции во Львовской области.

Как говорится в сообщении, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 06.10 на автодороге Львов — Тернополь.

"Сотрудники полиции предварительно установили, что вблизи села Куровичи Золочевского района столкнулись автомобили "Рено Лагуна" и "Дэу Сенс". В результате ДТП трое пассажиров "Дэу" погибли на месте происшествия. Трое пассажиров "Рено" с телесными повреждениями доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают анкетные данные потерпевших и погибших, выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.



