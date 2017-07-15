Путин рассказал, что уснул во время просмотра фильма о себе

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин признался, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков уговорил его на съемки фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

"Где виновник — господин, товарищ, барин Песков? Что-то он смылся, нет его. Это он меня уговорил когда-то", — с улыбкой рассказал Путин, отметив, что его первой реакцией было недоумение, "кому это нужно, так как все и так всё знают, и ему даже неизвестно, о чем рассказывать".

По словам Путина, Песков уговорил его, мотивировав это тем, что Стоун является очень известным оскароносным режиссером, который будет снимать фильм в первую очередь для американской аудитории, и речь будет в первую очередь идти не о Путине, а в целом о России, что является важным, так как позволит американскому зрителю узнать о России как можно больше.

"У меня возник второй вопрос: а насколько объективно он будет излагать то, что я ему буду рассказывать? Не будет ли он что-то там купировать, комментировать, извращать?" — сказал глава государства.

По его словам, Песков признался, что не может этого гарантировать, отметив тем не менее порядочность Стоуна.

"Я согласился. Я не рассматриваю это как проект. Я хочу, чтобы вам было понятно, как это все происходило. Сотрудники администрации и, в частности, мой пресс-секретарь подходили и говорили: "Завтра приедет такая команда, мы нашли у вас несколько минут, час, и можно было бы с ними встретиться". И я говорил: "Хорошо". Но даже забывал, что они приехали. Мне говорили: "Вот они уже сидят". Я к ним выходил, начинал с ними говорить, а потом уходил и сразу о них забывал", — рассказал Путин.

Вместе с тем он признал, что до сих пор не посмотрел полностью этот фильм, так как уснул во время просмотра.

"Раскрою вам такую интимную тайну — я смотрел этот фильм, когда летел из загранкомандировки в самолете. А поскольку я там мало спал, то в самолете я его смотрел и заснул, так его и не досмотрел, но я еще обязательно посмотрю", — сказал президент.

Тем не менее он заметил, что по отзывам смотревших ленту там было все объективно.

Ранее сам Оливер Стоун сравнил критическую реакцию в СМИ на его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным с "неделей ненависти" из романа Джорджа Оруэлла "1984".