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    Стоун о критике СМИ его интервью с Путиным: "неделя ненависти" Оруэлла

    (обновлено: )32140
    По словам американского кинорежиссера Оливера Стоуна, слишком много заметок в СМИ были политически обусловлены и/или преисполнены ненависти к Путину, изображая его единственно как бездушного злодея.
    Режиссер Оливер Стоун
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Американский кинорежиссер Оливер Стоун сравнил критическую реакцию в СМИ на его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным с "неделей ненависти" из романа Джорджа Оруэлла "1984".

    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вторая часть интервью Путина Стоуну: ответ НАТО, Сноуден, Украина

    "Слишком много заметок, как мне кажется, были политически обусловлены и/или преисполнены ненависти к Путину, изображая его единственно как бездушного злодея. И впрямь, в наше время в этом есть что-то из "недели ненависти" Оруэлла", — написал режиссер на своей странице в Facebook.

    В вымышленном тоталитарном обществе Оруэлла ежедневно проходили так называемые "двухминутки ненависти", направленные на разжигание ненависти по отношению к "врагам Партии". "Неделя ненависти" — ежегодный фестиваль, призванный привить ненависть к внешнему врагу.

    Роман "1984" был издан в 1949 году и является одним из известнейших произведений в жанре антиутопии. Роман печатался на русском языке в советском журнале и выходил в нескольких переводах на русский язык в 1980 годах. На основе популярного произведения в 1978 году был опубликован сиквел "1985", который написал британский писатель Энтони Берджесс.

    В середине июня на телеканале Showtime начался показ масштабного проекта американского кинорежиссера Оливера Стоуна — четырехсерийный фильм, основанный на нескольких интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. Российские зрители также имели возможность посмотреть фильм – в эфире Первого канала под названием "Путин" он выходил с 19 по 22 июня.

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