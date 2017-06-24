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    Визит Путина в Крым: Киев выразил протест

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (137)

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    Согласно информации, Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации в Крым.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. МИД Украины передал российской стороне ноту протеста в связи с поездкой в Крым российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает в субботу пресс-служба украинского ведомства.

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    "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым… В МИД Российской Федерации было направлено ноту протеста", — говорится в комментарии МИД Украины.

    В субботу Путин находится в Крыму, где в "Артеке" открывает седьмую смену 2017 года, которая посвящена самой знаменитой артековке в мире – американской школьнице Саманте Смит.

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