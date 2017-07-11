Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил о помиловании - СМИ

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, осужденный в России в 2013 году за подготовку покушения на тогдашнего премьер-министра РФ Владимира Путина, попросил его о помиловании и назвал свой поступок глупым и абсолютно немотивированным преступлением, пишет во вторник газета "Коммерсант".

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, обнаружили в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба, сообщалось ранее. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.

Как пишет издание, документы на днях поступили в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области (где отбывает наказание Пьянзин) и в настоящий момент рассматриваются. Комментировать движение ходатайства в комиссии, как и в ГУФСИН по Самарской области, "Ъ" отказались.

"Коммерсант" пишет, что, по словам Пьянзина, он не желал зла российскому президенту и стал участником заговора случайно. Он заявил, что попал под влияние приятелей, которые сначала использовали его "втемную", а когда он понял, что они затевают, отступать было поздно, пишет "Ъ".

"Преступление было направлено против вас, поэтому и обратиться я решил к вам лично… Я испугался, хотя и понимал, что страх не может оправдать моего участия в этом глупом и абсолютно немотивированном преступлении", — приводит газета текст ходатайства.

Как рассказала изданию жена осужденного Марина Пьянзина, ходатайство было подано в администрацию колонии строгого режима №26 в Самарской области еще в мае, но на проверку заявления и утверждение комиссией колонии ушло два месяца.

"Я дважды пыталась обратиться к Владимиру Владимировичу во время его прямых линий. Хотела просто рассказать вашему президенту, как тяжело одной работать, управляться с детьми, да еще и регулярно таскать на себе из Казахстана в Самарскую область 20-килограммовые коробки с фруктами и запеченной бараниной", — поделилась с изданием Пьянзина. Но, как подчеркивает "Коммерсант", ей так и не удалось пообщаться с главой государства.

Ранее сообщалось, что Адам Осмаев, получивший огнестрельные ранения во время покушения, вышел из больницы.