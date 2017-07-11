наверх
11.07.201706:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил о помиловании - СМИ

    (обновлено: )58
    По словам Ильи Пьянзина, он не желал зла российскому президенту и стал участником заговора случайно. Он заявил, что попал под влияние приятелей, которые сначала использовали его "втемную", а когда он понял, что они затевают, отступать было поздно.
    Илья Пьянзин. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, осужденный в России в 2013 году за подготовку покушения на тогдашнего премьер-министра РФ Владимира Путина, попросил его о помиловании и назвал свой поступок глупым и абсолютно немотивированным преступлением, пишет во вторник газета "Коммерсант".

    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Фото со сттраницы Оксаны Блищик в Facebook
    Заказное убийство или перестрелка? Инцидент с Осмаевым, опрос юристов

    Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, обнаружили в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба, сообщалось ранее. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.

    Как пишет издание, документы на днях поступили в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области (где отбывает наказание Пьянзин) и в настоящий момент рассматриваются. Комментировать движение ходатайства в комиссии, как и в ГУФСИН по Самарской области, "Ъ" отказались.

    "Коммерсант" пишет, что, по словам Пьянзина, он не желал зла российскому президенту и стал участником заговора случайно. Он заявил, что попал под влияние приятелей, которые сначала использовали его "втемную", а когда он понял, что они затевают, отступать было поздно, пишет "Ъ".

    "Преступление было направлено против вас, поэтому и обратиться я решил к вам лично… Я испугался, хотя и понимал, что страх не может оправдать моего участия в этом глупом и абсолютно немотивированном преступлении", — приводит газета текст ходатайства.

    Как рассказала изданию жена осужденного Марина Пьянзина, ходатайство было подано в администрацию колонии строгого режима №26 в Самарской области еще в мае, но на проверку заявления и утверждение комиссией колонии ушло два месяца.

    "Я дважды пыталась обратиться к Владимиру Владимировичу во время его прямых линий. Хотела просто рассказать вашему президенту, как тяжело одной работать, управляться с детьми, да еще и регулярно таскать на себе из Казахстана в Самарскую область 20-килограммовые коробки с фруктами и запеченной бараниной", — поделилась с изданием Пьянзина. Но, как подчеркивает "Коммерсант", ей так и не удалось пообщаться с главой государства.

    Ранее сообщалось, что Адам Осмаев, получивший огнестрельные ранения во время покушения, вышел из больницы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20