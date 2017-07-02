Число погибших в аварии в Татарстане выросло до 13 - источник

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости. Тринадцать человек погибли в столкновении пассажирского автобуса и бензовоза в Татарстане, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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"Число погибших в ДТП возросло до 13 человек, 12 человек по-прежнему госпитализированы", — сказал собеседник.

Бензовоз и автобус Самара – Ижевск столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье, автобус загорелся и опрокинулся. Режим чрезвычайной ситуации введен в Заинском районе Татарстана. Водитель автобуса выжил после столкновения и дает показания в УВД. Четыре человека в ДТП не пострадали, они размещены в гостинице.