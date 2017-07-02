МЧС РФ: автобус и грузовик столкнулись в Татарстане, семеро погибших

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Грузовик и автобус столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье и загорелись, автобус опрокинулся, семь человек погибли и 11 пострадали, сообщает региональный главк МЧС России.

"В 00.40 2 июля поступило сообщение о том, что в девяти километрах от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгорание", — говорится в сообщении.

Автобус следовал по маршруту Самара – Ижевск. По предварительной информации МЧС, пострадали 11 человек и погибли семь человек. Все пострадавшие направлены в центральную районную больницу Заинского района.

Возгорание автобуса и грузового автомобиля было ликвидировано в 01.17.

МЧС РФ добавляет, что в Казани в готовности находятся вертолет Ми-8 МЧС России и вертолёт "Ансат" центра медицины катастроф минздрава Татарстана с медицинскими модулями для эвакуации пострадавших.

Всего привлекаются 35 человек и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на 78 км автодороги Р-06 "Ульяновка — Николаев" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 грузовых автомобилей, в результате которого один человек погиб, еще трое получили травмы.