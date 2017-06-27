наверх
27.06.201720:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Суд в России посадил на 10 лет националиста Марцинкевича

    (обновлено: )6910
    Прокурор просил приговорить Максима Марцинкевича к 11,5 годам заключения в колонии строгого режима, а для других фигурантов дела просил наказание в виде заключения в колонии.
    Оглашение приговора М. Марцинкевичу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, по делу о нападении на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщили РИА Новости в суде.

    Марихуана. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк
    Из Кропивницкого. Наркотический квест, в который играет уже вся страна

    По словам собеседника агентства, судья признала Марцинкевича виновным и назначила "ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима". Однако "путем частичного сложения наказаний со сроком по предыдущему приговору" судья постановила "назначить ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима". Срок наказания Тесака будет исчисляться с 27 января 2014 года.

    В ближайшее время суд огласит сроки наказания другим фигурантам уголовного дела.

    Марцинкевич и девять его соратников обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. По версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, они избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами.

    Прокурор просил приговорить Марцинкевича к 11,5 годам заключения в колонии строгого режима. Для всех остальных фигурантов дела он также просил наказание в виде заключения в колонии.

    Тесак также был участником движения "Реструкт" и лидером скандального проекта "Оккупай-педофиляй", заявленной целью которого является борьба с педофилами. Марцинкевич ранее был осужден за выложенное в интернет видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кибератака в Украине: требования вируса-вымогателя "Петя" на экране монитора
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест
    Взрыв авто в Киеве
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Пресс-конференция Андрея Парубия
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против