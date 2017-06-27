Суд в России посадил на 10 лет националиста Марцинкевича

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, по делу о нападении на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщили РИА Новости в суде.

По словам собеседника агентства, судья признала Марцинкевича виновным и назначила "ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима". Однако "путем частичного сложения наказаний со сроком по предыдущему приговору" судья постановила "назначить ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима". Срок наказания Тесака будет исчисляться с 27 января 2014 года.

В ближайшее время суд огласит сроки наказания другим фигурантам уголовного дела.

Марцинкевич и девять его соратников обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. По версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, они избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами.

Прокурор просил приговорить Марцинкевича к 11,5 годам заключения в колонии строгого режима. Для всех остальных фигурантов дела он также просил наказание в виде заключения в колонии.

Тесак также был участником движения "Реструкт" и лидером скандального проекта "Оккупай-педофиляй", заявленной целью которого является борьба с педофилами. Марцинкевич ранее был осужден за выложенное в интернет видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.