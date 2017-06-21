Умер знаменитый разведчик КГБ СССР

СВР РФ

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости Украина. Легендарный начальник советской нелегальной разведки КГБ СССР, основатель подразделения спецназа "Вымпел" Юрий Дроздов скончался в среду, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

"Двадцать первого июня 2017 года ушел из жизни легендарный начальник отечественной нелегальной разведки, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке Юрий Иванович Дроздов", — говорится в сообщении.

Юрий Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске в семье военного. Воевал, встретил Победу в Берлине. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков, был переведён в Комитет государственной безопасности и на следующий год направлен в Берлин в качестве оперативного работника.

Дроздов принял непосредственное участие во многих операциях разведки, в том числе в операции по обмену легендарного советского разведчика Рудольфа Абеля на американского лётчика Фрэнсиса Пауэрса. Был резидентом в Китае и в США. В ноябре 1979 года был назначен начальником нелегальной разведки, которую возглавлял до ухода в отставку в 1991 году.

Участник афганских событий, инициатор создания и руководитель знаменитого "Вымпела" — разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки, предназначенного для проведения операций за границей.

"Сотрудники и ветераны Службы внешней разведки РФ испытывают боль утраты. Юрий Иванович был настоящим русским офицером, душевным человеком, мудрым командиром", — отмечается в релизе.