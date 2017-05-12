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    Инцидент над Черным морем: Россия подняла Су-30 из-за самолета-разведчика

    (обновлено: )100480
    В Министерстве обороны России сообщили, что над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.
    Российские истребители . Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В российском Министерстве обороны сообщили, что истребитель Су-30 ВКС РФ был поднят 9 мая над Черным морем, для перехвата цели, приближающейся к госгранице РФ.

    Зимние полеты истребителей ВВС Украины на Прикарпатье. Видео
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    Зимние полеты истребителей ВВС Украины на Прикарпатье

    Ранее телеканал Fox News со ссылкой на официальные военные источники сообщил, что самолеты США поднимались на перехват российских самолетов в районе Аляски, при этом самолеты РФ не были вооружены и все время оставались в международном воздушном пространстве. В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили РИА Новости, что полет российских самолетов у берегов Аляски был "профессиональным и безопасным".

    "9 мая около 12.00 (совпадает с киевским) российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа", — заявили в Минобороны России.

    Кроме того, подчеркивается, что американский самолет-разведчик после сближения с Су-30 ВКС РФ над Черным морем изменил маршрут, истребитель вернулся на свой аэродром.

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    "После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик P8A "Посейдон". Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования", — отметили в МО РФ.

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