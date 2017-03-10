Пропавшие в феврале в Донбассе разведчики - в плену у ополченцев

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Группа военных, которая 9 февраля не вернулась с задания в Луганской области, остается в плену у ополченцев, говорится в сообщении в Facebook пресс-службы командования сил специальных операций ВС Украины.

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"Представители так называемого МГБ… выложили видео с допроса военнослужащих-разведчиков вооруженных сил Украины… Изложенное 10 марта видео позволило убедиться, что наши военнослужащие живы и находятся в плену", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале февраля пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Завтонов заявил, что группа украинских военных не вернулась с задания после выполнения наблюдения в Луганской области в Донбассе.