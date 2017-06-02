Путин: западная пресса молчит о блокировании соцсетей на Украине

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости Украина. Западная пресса молчит о блокировании соцсетей в Украине, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Украина с 17 мая в рамках расширения санкций в отношении РФ ввела запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

"Вот, сейчас взяли и закрыли все российские средства массовой информации, не пускают туда наших артистов, журналистов, закрыли теперь социальные сети. Вот вы, журналисты, свободный обмен информацией где? Кто его обеспечивает, в том числе, на Украине? Почему все молчат об этом? Почему все требования обращены только к Москве? Так мы никогда не решим ни одной проблемы, если вы сами эту кашу заварили, а в значительной степени заварили эту кашу сами, но хоть что-нибудь сделайте для того, чтобы закончить эту проблему. Но хоть что-нибудь! Недостаточно только все время показывать пальцем на Россию, но это не столько вам говорю, это наверняка прочитают, услышат те, кто реально принимают решения, они знают мою позицию, но хотел бы, чтобы услышали еще раз", — сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

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Украина в мае продлила санкции и расширила список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых они применяются. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Санкции были продлены в отношении 15 действующих банков, в частности, "Сбербанка" и "БМ-Банка" (бывшего "Банка Москвы", входящего в группу ВТБ). Также попали под санкции "Аэрофлот" и "Камаз". Кроме того, в санкционный список вошли крупные интернет-компании — "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".