В России грузовик протаранил 19 автомобилей

МВД России

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В центре Владивостока в воскресенье грузовик столкнулся с 19 автомобилями, не сумев затормозить перед светофором, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"Сегодня в 14.40 в районе дома номер 44 по улице Алеутская водитель автомашины "Ниссан Дизель", двигаясь в направлении железнодорожного вокзала Владивостока, при торможении перед светофором не справился с управлением, что привело к отказу тормозной системы. В результате ДТП грузовик столкнулся с 19 автомашинами", — говорится в сообщении.

По данным полиции, 10-летний пассажир одной из автомашин получил травмы. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении, был пристегнут штатным ремнем безопасности. Его доставили в трампункт.

Водитель грузовой автомашины направлен для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал, ведется расследование.

МВД России В РФ водитель грузовика разбил 19 машин

Установлено, что водитель грузовика в 2016 году привлекался к ответственности за нарушение статьи "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий", в 2017 году — за превышение скорости.

МВД России В РФ водитель грузовика разбил 19 машин

Напомним, 20 мая ДТП с участием автомобиля патрульной полиции произошло на поселке Котовского в Одессе.