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    Россия

    В России грузовик протаранил 19 автомобилей

    (обновлено: )110
    Водитель "Ниссан Дизель", двигаясь в направлении железнодорожного вокзала Владивостока, при торможении перед светофором не справился с управлением, что привело к отказу тормозной системы.
    В РФ водитель грузовика разбил 19 машин
    МВД России

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В центре Владивостока в воскресенье грузовик столкнулся с 19 автомобилями, не сумев затормозить перед светофором, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

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    "Сегодня в 14.40 в районе дома номер 44 по улице Алеутская водитель автомашины "Ниссан Дизель", двигаясь в направлении железнодорожного вокзала Владивостока, при торможении перед светофором не справился с управлением, что привело к отказу тормозной системы. В результате ДТП грузовик столкнулся с 19 автомашинами", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, 10-летний пассажир одной из автомашин получил травмы. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении, был пристегнут штатным ремнем безопасности. Его доставили в трампункт.

    Водитель грузовой автомашины направлен для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал, ведется расследование.

    МВД России
    В РФ водитель грузовика разбил 19 машин

    Установлено, что водитель грузовика в 2016 году привлекался к ответственности за нарушение статьи "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий", в 2017 году — за превышение скорости.

    МВД России
    В РФ водитель грузовика разбил 19 машин

    Напомним, 20 мая ДТП с участием автомобиля патрульной полиции произошло на поселке Котовского в Одессе.

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