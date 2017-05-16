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    МИД России о санкциях: в Украине строят авторитарное государство

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (518)

    (обновлено: )10120
    В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Украине власти семимильными шагами движутся к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и беспрепятственный доступ к информации подвергаются жестким ограничениям.
    Здание МИД РФ
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая – РИА Новости Украина. Опасаясь малейших признаков инакомыслия, киевский режим движется к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и доступ к информации жестко ограничиваются, говорится в комментарии МИД РФ в связи с новыми антироссийскими санкциями со стороны Украины.

    УНИАН
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    "Наплевательское отношение властей Украины к любым международным нормам права и морали, своим обязательствам в сфере защиты прав и свобод человека стали обыденным явлением. Опасаясь малейших признаков инакомыслия в стране, киевский режим семимильными шагами движется к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и беспрепятственный доступ к информации подвергаются жестким ограничениям", говорится в сообщении МИД РФ.

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладатель авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

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