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    Путин призвал страны отказаться от воинственной риторики

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    Путин убеждён, что Евразия способна выработать и предложить содержательную повестку, включающую вопросы обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, системы управления, поиск новых драйверов роста.
    Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что миру надо отказаться от воинственной риторики, в логике старых подходов нельзя решить ни одну проблему. Об этом он сказал на открытии форума "Один пояс — один путь".

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    "Не будем забывать и о тех угрозах, которые несут региональные конфликты. Зоны застарелого противоречия, они сохраняются в очень многих местах в Евразии. Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упрёков, которые лишь усугубляют ситуацию", — сказал Путин.

    "В целом в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи", — добавил он.

    Путин убеждён, что Евразия способна выработать и предложить содержательную повестку, включающую вопросы обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, системы управления, поиск новых драйверов роста.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что протекционизм в мировой экономике становится нормой.

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