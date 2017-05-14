Путин призвал страны отказаться от воинственной риторики

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что миру надо отказаться от воинственной риторики, в логике старых подходов нельзя решить ни одну проблему. Об этом он сказал на открытии форума "Один пояс — один путь".

"Не будем забывать и о тех угрозах, которые несут региональные конфликты. Зоны застарелого противоречия, они сохраняются в очень многих местах в Евразии. Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упрёков, которые лишь усугубляют ситуацию", — сказал Путин.

"В целом в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи", — добавил он.

Путин убеждён, что Евразия способна выработать и предложить содержательную повестку, включающую вопросы обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, системы управления, поиск новых драйверов роста.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что протекционизм в мировой экономике становится нормой.