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    Путин: протекционизм в мировой экономике становится нормой

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    По словам президента РФ Владимира Путина, протекционизм становится нормой, а его скрытыми формами являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе, на поставку и распространение технологий.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Протекционизм в мировой экономике становится нормой, сказал президент РФ Владимир Путин на открытии форума "Один пояс — один путь" в Пекине.

    Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Все более очевидны риски фрагментации глобального экономического и технологического пространства. Протекционизм становится нормой, а его скрытыми формами являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе, на поставку и распространение технологий", — сказал Путин.

    Как отметил российский лидер, в XXI веке мир сталкивается с очень серьезными проблемами и вызовами. "Многие прежние модели и факторы экономического развития практически исчерпаны, во многих странах кризис переживает и концепция социального государства, сложившаяся в XX веке. Сегодня она не только не способна обеспечить устойчивый рост благосостояния, но порой и удерживать его на прежнем уровне", — отметил Путин.

    Он добавил, что идеи открытости торговли все чаще отвергаются. "Дисбалансы в социально-экономическом развитии, кризис прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям для отношений между государствами, для международной безопасности",- подчеркнул российский лидер.

    Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в конце марта официально уведомила Брюссель о выходе Британии из ЕС. Переговоры с ЕС продлятся два года, Британия должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.

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