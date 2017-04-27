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    Постпред России при ЕС: "Северный поток-2" состоится

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    Как отметил Владимир Чижов, он верит, что "Северный поток -2" состоится. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
    Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр – РИА Новости Украина. Проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    Reuters: "Северный поток-2" и новые риски для Европы

    "Я лично верю, не потому что я прирожденный оптимист, это часть моей профессии, а потому что знаю достаточно твердо — "Северный поток —2" состоится", — заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2" создана компания Nord Stream 2 AG.

    В понедельник Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2", сообщил "Газпром".

    Пять европейских компаний — Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall — обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в 9,5 миллиарда евро.

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