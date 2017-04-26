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    Экономика

    В США выступают против строительства "Северного потока-2" – "Нафтогаз"

    (обновлено: )19503
    В ходе встречи с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым глава Департамента энергетики США Рик Перри высказал категоричный протест против строительства второй нитки газопровода "Северный поток".
    Нафтогаз Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Глава Департамента энергетики США Рик Перри высказал категоричный протест против строительства второй нитки газопровода "Северный поток", по которому природный газ может транспортироваться из России в страны ЕС в обход Украины. Об этом он сказал в ходе встречи с главой национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, сообщила пресс-служба компании.

    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    Reuters: "Северный поток-2" и новые риски для Европы

    "Стороны также обсудили риски, создаваемые такими проектами, как российский "Северный поток-2", для конкуренции, стабильности энергоснабжения, экономической и энергетической безопасности в Европе. Господин Перри в очередной раз выразил категорический протест США против "Северного потока-2", – говорится в сообщении.

    Также отмечается, что стороны обсудили способы обеспечения выполнения стандартных требований европейского законодательства, чтобы устранить ряд длительных нарушений, препятствующих торговле газом в Европе.

    По данным "Нафтогаза", также стороны обсудили возможность экспорта угля из США для усиления энергетической безопасности Украины.

    Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что поддержка проекта "Северный поток-2", продвигаемого ради геополитических интересов России, является угрозой для безопасности государства и не соответствует его экономическим интересам.

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