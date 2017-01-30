Reuters: "Северный поток-2" и новые риски для Европы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Европейский союз должен заблокировать проект строительства газопровода "Северный поток-2", который даст Кремлю геополитические и финансовые рычаги влияния на Германию, Польшу и Словакию, считает глава украинской госкомпании "Нафтогаз".

"Российский Газпром согласовал в 2015 году проект магистрального газопровода из России в Германию. Однако критики полагают, что реализация задумки может ограничить маршруты поставок и энергетическую безопасность Европейского союза, получающего из России треть потребляемого топлива", — пишет Андреас Ринк в статье для Reuters.

"Мы призываем наших европейских партнеров попытаться посмотреть не на непосредственные последствия, а на один шаг вперед, что произойдет чуть позже, после того, как Nord Stream-2 будет запущен", — сказал в интервью агентству председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, годовая мощность планируемого подводного газопровода, которая составляет 55 миллиардов кубометров, приведет к эквивалентному падению объемов газа, которые сейчас перекачиваются через Украину и Польшу, и полностью убьет этот маршрут поставок.

"Я не думаю, что это имеет хоть что-то общее с диверсификацией или повышением надежности поставок. Это означает увеличение доминирующего положения "Газпрома" в этой части Европы", — отметил Коболев.

"Украина остается одним из самых последовательных противников "Северного потока-2". В настоящее время около трети поставок "Газпрома" в Европу идет транзитом через Украину. Однако страна может потерять статус транзитера и лишиться получаемых за прокачку миллиардов долларов, в случае строительства нового газопровода", — напоминает автор статьи.

По словам Коболева, европейские страны должны быть более осторожными в своих решениях, ведущих к усилению их зависимости от России.

"Когда не будет украинского маршрута, и Германия останется с двумя "Северными потоками", "Газпром" может использовать это для различных способов шантажа: более высокие цены, это может быть геополитическое давление, это может быть шантаж других соседей России, таких как Польша, Словакия", — сказал он.

"Украина сама уже много лет спорит с Россией о цене газа. "Газпром" и "Нафтогаз" подали в международный арбитраж в Стокгольме иски, каждый на сумму примерно $30 миллиардов, оспаривая положения десятилетнего контракта, истекающего в 2019 году", — отмечает Андреас Ринк.

Коболев сказал, что Россия инициировала спор, чтобы представить Украину как ненадежного транзитного партнера и убедить Европу в преимуществах альтернативного трубопровода, говорится в статье.

"Настоящая причина в том, что русские используют это как инструмент, чтобы продвигать свои идеи", — полагает глава "Нафтогаза".

По словам Коболева, также "Газпром" не выполняет свои контрактные обязательства, в частности поставляет газ под более низким, нежели требуется, давлением, а это, в свою очередь, снижает надежность транзитных потоков в Европу. Украина уже более года не покупает газ из России, полагаясь на собственную добычу и реверсные поставки из Европы, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что российско-германская межпарламентская группа по энергетике на встрече 9 июня в Берлине поднимала вопрос о сохранении стабильности транзита газа через Украину в условиях реализации проекта газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По словам Завального, у проекта есть как сторонники, так и противники.

"Германия, Австрия, Венгрия в какой-то степени, Нидерланды поддерживают проект, потому что, в первую очередь, газ, который пойдет по этому газопроводу необходим для замещения падающей добычи именно в Германии, Нидерландах, плюс поставки Италии. Естественно, они будут заинтересованы, чтобы не было снижения объемов поставок газа", — отметил он.

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При этом противниками проекта являются Прибалтийские страны, Польша, в какой-то степени страны Восточной Европы, отметил Завальный.

"Наибольшим противником является Украина, понятно что если "Северный поток —2" заработает, Украина может потерять транзит, соответственно потерять экономическую выгоду", — добавил он.

"Опять же в рамках нашей неформальной группы эта тема обсуждалась, что "Северный поток-2" не должен угрожать транзиту через Украину. Евросоюз и Россия заинтересованы в сохранении стабильности и как это сделать — это задача всех, сегодня это задача не только экономическая, политическая, но и техническая с точки зрения нахождения инвесторов для модернизации системы, даже была затронута тема об открытии консорциума и так далее. Но украинская сторона не принимает никаких положительных решений", — пояснил Завальный.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. "Газпрому" будет принадлежать 50% в проекте, европейским компаниям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper (выделена из E.On) — по 10%. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".