Латвия назвала причину отказа от участия в "Северном потоке-2"

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что поддержка проекта, продвигаемого ради геополитических интересов России, является угрозой для безопасности государства и не соответствует его экономическим интересам.

По словам главы внешнеполитического ведомства, использование территории государства для строительства "Nord Stream 2" ("Северный поток") может использоваться как прикрытие для разведывательной активности российских спецслужб на территории Латвии, что значительно осложнит процесс принятия быстрых и своевременных решений по беспрепятственному размещению и развитию нужной оборонной инфраструктуры в стране.

"Правительство Латвии и МИД против проекта "Nord Stream 2", потому что государственная поддержка проекта откровенно противоречила бы основным принципам внешней политики, направленным на сотрудничество со странами ЕС и НАТО в регионе, с которыми планируются совместные инфраструктурные проекты", — сказал Ринкевич.

Разрешение Латвии использовать свою территорию посеяло бы раскол между странами региона и угрожало бы дальнейшей реализации этих проектов, а также кредиту доверия Латвии со стороны союзников по ЕС и НАТО, считают в МИД.

В свою очередь высказывания председателя Вентспилсского свободного порта и мэра Вентспилса Айвара Лембергса, что МИД не хочет, чтобы Латвия участвовала в реализации этого проекта, так как этого не хочет Польша, Ринкевич назвал спекуляциями. "Ни министерство иностранных дел, ни правительство Латвии не лоббирует интересы других стран", — указал Ринкевич, подчеркнув, что таким высказываниям не место.

Вентспилсский порт и два его терминала — "Noord Natie Ventspils Terminals" и "Eurohome Latvija" — получили предложение участвовать в строительстве среднего звена газопровода "Nord Stream 2", обеспечивая хранение и поставки труб через порт. Правительство Латвии на этой неделе на закрытом заседании уже постановило не поддерживать участие Вентспилса в проекте.