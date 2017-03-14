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    Юнкер поддержит проект "Северный поток-2" - СМИ

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    Как сообщают СМИ, Жан-Клод Юнкер решил идти вперед с "Северным потоком-2" и "весьма вероятно" даст отмашку проекту в ближайшие месяцы. Официального подтверждения этой информации пока нет.
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 14 мар – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Проект строительства газопровода "Северный поток-2" нашел поддержку у главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, сообщил во вторник информационный ресурс EurActiv, близкий к Еврокомиссии.

    Газокомпрессорная станция
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    "Чиновники ЕС говорят, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер решил идти вперед с "Северным потоком-2" и "весьма вероятно" даст отмашку проекту в ближайшие месяцы", — пишет издание.

    По его информации, соответствующее решение может быть обнародовано "после всеобщих выборов в сентябре в Германии", которая твердо выступает в поддержку проекта.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Как заявлял ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, капитальные затраты на "Северный поток-2" ожидаются на уровне 8 миллиардов евро, однако вместе со стоимостью заимствований сумма может достичь 9,9 миллиарда евро.

    Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2" создана компания Nord Stream 2 AG.

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