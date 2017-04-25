В РФ жестко ответили на заявление Фэллона о превентивном ядерном ударе

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о том, что его страна может превентивно применить ядерное оружие, заслуживают жесткого ответа, уверен первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич.

"Заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жесткого ответа, и я не боюсь переборщить. В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде", — написал он на своей странице в Facebook.

По словам политика, если Великобритания применит ядерное оружие против ядерной державы, то "Великобритания, обладающая не самой большой территорией, будет буквально стерта с лица земли ответным ударом". А если удар будет нанесен по неядерной державе, то это будет похоже на атомный удар США по японским городам Хиросима и Нагасаки, заключил Клинцевич.

Ранее и премьер-министр Тереза Мэй, и сам Фэллон при обсуждении в парламенте стратегии ядерного сдерживания заявляли, что Британия готова превентивно применить имеющееся у нее ядерное оружие.

В июле парламент Великобритании проголосовал за модернизацию ядерного щита страны, которая обойдется бюджету, по официальным данным, в несколько десятков миллиардов фунтов стерлингов, по неофициальным — в несколько сотен.