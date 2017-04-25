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    В РФ жестко ответили на заявление Фэллона о превентивном ядерном ударе

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    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и министр обороны Майкл Фэллон при обсуждении в парламенте стратегии ядерного сдерживания заявляли, что Британия готова превентивно применить имеющееся у нее ядерное оружие.
    Франц Клинцевич
    RIA News Яна Лапикова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о том, что его страна может превентивно применить ядерное оружие, заслуживают жесткого ответа, уверен первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич.

    "Заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жесткого ответа, и я не боюсь переборщить. В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде", — написал он на своей странице в Facebook.

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    AFP PHOTO / Ed Jones
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    По словам политика, если Великобритания применит ядерное оружие против ядерной державы, то "Великобритания, обладающая не самой большой территорией, будет буквально стерта с лица земли ответным ударом". А если удар будет нанесен по неядерной державе, то это будет похоже на атомный удар США по японским городам Хиросима и Нагасаки, заключил Клинцевич.

    Ранее и премьер-министр Тереза Мэй, и сам Фэллон при обсуждении в парламенте стратегии ядерного сдерживания заявляли, что Британия готова превентивно применить имеющееся у нее ядерное оружие.

    В июле парламент Великобритании проголосовал за модернизацию ядерного щита страны, которая обойдется бюджету, по официальным данным, в несколько десятков миллиардов фунтов стерлингов, по неофициальным — в несколько сотен.

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