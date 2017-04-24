Фэллон: Британия может превентивно применить ядерное оружие

КИЕВ, 24 апр – РИА Новости Украина. Великобритания может превентивно применить ядерное оружие, подтвердил глава Минобороны страны Майкл Фэллон.

Накануне в ходе начавшейся предвыборной кампании глава Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что, возможно, отказался бы от развития ядерной программы Trident, в случае если бы стал премьер-министром. В ответ консерваторы заявили, что назначение Корбина премьером повергло бы страну в "крайне опасный хаос". Досрочные выборы в парламент пройдут 8 июня.

"Избиратели, поддерживающие Корбина, абсолютно не знают, что действительно происходит с нашей программой ядерного сдерживания… В самых экстремальных условиях, и мы уже ясно об этом говорили, нельзя исключать применения ядерных вооружений в качестве превентивного удара", — сказал Фэллон в интервью радио Би-би-си.

Ранее и премьер-министр Тереза Мэй, и сам Фэллон при обсуждении в парламенте стратегии ядерного сдерживания заявляли, что Британия готова превентивно применить имеющееся у нее ядерное оружие.

"Лучше не пояснять, что может стать такими экстремальными условиями, так как это возможность нашим врагам считать систему сдерживания менее надежной", — добавил Фэллон.

В июле парламент Великобритании проголосовал за модернизацию ядерного щита страны, которая обойдется бюджету, по официальным данным, в несколько десятков миллиардов фунтов стерлингов, по неофициальным — в несколько сотен.

В структуре программы Trident, которая является самым дорогим элементом британских вооруженных сил, — четыре атомных подлодки, способных нести ядерные и термоядерные боезаряды. Проект модернизации предполагает замену с 2030 года субмарин класса Vanguard на новые — класса Successor. Лодки базируются на базе ВМС Клайд на западном побережье Шотландии. Постоянно в море на боевом дежурстве находится как минимум одна из АПЛ с ракетами.

Стоимость проекта, как сообщало ранее правительство, составляет 31 миллиард фунтов стерлингов. Однако по подсчетам оппонентов консерваторов — лейбористов и Шотландской национальной партии, — затраты составят в общей сложности 167 миллиардов фунтов за 32 года. Лейбористы выступали с критикой решения о модернизации.

Ранее сообщалось, что КНДР грозит Австралии ядерным ударом, если ее власти будут следовать политическому курсу США в отношении Пхеньяна.