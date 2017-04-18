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    Мировая пресса: победа Эрдогана, мир на грани ядерной войны

    Тема:

    Референдум в Турции: итоги (28)

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    Президент США Трамп поздравил главу Турции Эрдогана с победой на конституционном референдуме, в мире в любой момент "может начаться термоядерная война", а Facebook упростит подачу жалоб после убийства в прямом эфире.
    Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана площади Таксим в Стамбуле.
    REUTERS Osman Orsal

    РИА Новости Украина

    Трамп поздравил Эрдогана. Крупные международные СМИ (Washington Post, Guardian, New York Times, Independent, Huffington Post, Time, Deutsche Welle) пишут о том, что президент США Дональд Трамп поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на конституционном референдуме, два лидера также заявили о необходимости привлечения сирийского лидера к ответственности после инцидента с химоружием в Идлибе.

    Воскресный конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Конституционные изменения были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    "Поздравительное послание Трампа звучит в совершенно ином тоне, чем заявление госдепа США в понедельник, в котором содержится призыв к Эрдогану уважать фундаментальные права своих граждан и отмечаются выводы из доклада о нарушениях в день голосования", - пишет Guardian.

    Референдум по изменению конституции Турции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Референдум в Турции: раскол в обществе и неоднозначные результаты

    "Термоядерная война в любой момент". Мировые СМИ (New York Magazine, Guardian, Sun, Haaretz) пишут о том, что зампостпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил, что США создали опасную ситуацию в регионе, представляющую серьезную угрозу миру на Корейском полуострове. По его словам, США "создали опасную ситуацию", "при которой ядерная война может начаться в любой момент".

    Глава департамента МИД КНДР по отношениям с США Хан Сон Рел заявил, что Северная Корея продолжит "на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе" проводить ракетные испытания, несмотря на международное осуждение и возросшую напряженность в отношениях с Вашингтоном.

    На фоне этих заявлений СМИ задаются вопросом: "Станет ли Дональд Трамп тем человеком, кто способствует миру с Северной Кореей?".

    Facebook упростит подачу жалоб после убийства в прямом эфире. Мировые СМИ (Washington Post, Guardian, New York Times, New York Daily News) не оставили без внимания заявление компании Facebook, которая сообщила, что пересмотрит политику обработки видео, содержащих насилие, и других сомнительных материалов, после того, как в прямом эфире социальной сети преступник из США совершил убийство.

    Полиция американского Кливленда объявила награду в 50 тысяч долларов за информацию, которая приведет к поимке преступника, транслировавшего убийство в прямом эфире в Facebook. Видеозапись убийства была доступна на Facebook более двух часов, прежде чем ее удалили.

    "Видео с убийством на Facebook поместило политику модерации под микроскоп", - пишет Guardian.

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    РИА Новости Украина
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    Названа самая старая жительница планеты. Крупнейшие СМИ (New York Daily News, Huffington Post, Time, Guardian, New York Post) назвали самую пожилую жительницу планеты. Ей стала 117-летняя Вайолет Браун из Ямайки, пишут СМИ.

    В субботу в Италии скончалась 117-летняя местная жительница Эмма Морано, которая на тот момент была самым пожилым жителем Европы и последней из живущих людей, родившихся до 1900 года. Также СМИ называют еще двух долгожителей — ими стали японки Наби Таджима 1900 года рождения и Чийо Мияко 1901 года рождения. Самым пожилым жителем Европы стала 115-летняя жительница Испании Ана Вела.

    Каждую пятую минуту своего президентства Трамп провел в Палм-Бич. Газета Washington Post опубликовала аналитическую статью, в которой подсчитала, сколько времени президент США Дональд Трамп проводит в своем поместье "Мар-а-Лаго" во Флориде. Выяснилось, что Трамп проводит в Палм-Бич "одну из пяти минут своего президентства", пишет газета.

    "Семь из 13 выходных, что он является президентом, Трамп провел на своем курорте", - пишет газета, уточняя, что Трамп часто играет в гольф неподалеку от своего поместья.

    "Почему Трамп был в Мар-а-Лаго в воскресенье (на Пасху — прим.ред.)? Очень просто, потому что он бывает там на выходных", - пишет газета.

    "Трамп проводит в своем "зимнем Белом доме" почти одну из пяти минут своего президентства — 424,5 часа он провел там и 1663,5 часа в других местах", - пишет газета.

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