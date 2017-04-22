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    Главный военный прокурор РФ подал в отставку - источник

    (обновлено: )12610
    Вопрос отставки будет рассмотрен Совфедом на заседании 26 апреля. Накануне, 25 апреля, вопрос будет предварительно обсуждён комитетами палаты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности в закрытом режиме.
    Заместитель генерального прокурора РФ - главный военный прокурор Сергей Фридинский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Сергей Фридинский подал в отставку, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

    По его данным, уже 26 апреля этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета Федерации.

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    "Поступило личное заявление Фридинского, где он просит об отставке", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, этот вопрос будет рассмотрен Совфедом на заседании 26 апреля. Накануне, 25 апреля, вопрос будет предварительно обсуждён комитетами палаты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности в закрытом режиме.

    Согласно конституции РФ, в ведении Совфеда находится назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора.

    По словам собеседника агентства, в заявлении Фридинского причина его ухода не указана.

    Он также сообщил, что пока в Совфед представлений о назначении нового главного военного прокурора не поступало.

    Напомним, 10 апреля глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус подал в отставку с занимаемой должности.

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