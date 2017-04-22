Главный военный прокурор РФ подал в отставку - источник

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Сергей Фридинский подал в отставку, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
По его данным, уже 26 апреля этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета Федерации.
"Поступило личное заявление Фридинского, где он просит об отставке", — сказал собеседник агентства.
По его словам, этот вопрос будет рассмотрен Совфедом на заседании 26 апреля. Накануне, 25 апреля, вопрос будет предварительно обсуждён комитетами палаты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности в закрытом режиме.
Согласно конституции РФ, в ведении Совфеда находится назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора.
По словам собеседника агентства, в заявлении Фридинского причина его ухода не указана.
Он также сообщил, что пока в Совфед представлений о назначении нового главного военного прокурора не поступало.
Напомним, 10 апреля глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус подал в отставку с занимаемой должности.