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    Россия

    Лавров раскрыл секрет хорошей физической формы

    (обновлено: )59450
    По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, он занимается спортом, а по воскресеньям, если есть время, играет в футбол.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что сохранять хорошую физическую форму ему помогают гены.

    "Если честно, это гены. Спасибо папе с мамой. Ну и так, по мелочи: каждое утро растяжка, велотренажер, по воскресеньям, если удается, — футбол", — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью журнала Esquire.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) сплавляется на рафте по водной трассе Регионального Центра гребного слалома в Окуловке Новгородской области.

    Ранее Сергей Лавров заявлял, что президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин находятся в постоянном контакте.

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