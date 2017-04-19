Лавров раскрыл секрет хорошей физической формы

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что сохранять хорошую физическую форму ему помогают гены.

"Если честно, это гены. Спасибо папе с мамой. Ну и так, по мелочи: каждое утро растяжка, велотренажер, по воскресеньям, если удается, — футбол", — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью журнала Esquire.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) сплавляется на рафте по водной трассе Регионального Центра гребного слалома в Окуловке Новгородской области.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин находятся в постоянном контакте.

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