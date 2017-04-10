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    Украина и Россия продвинулись в обустройстве КПП на границе - Минюст РФ

    (обновлено: )20810
    Как сообщил заместитель министра юстиции РФ Максим Травников на парламентских слушаниях в Госдуме, в приграничном сотрудничестве удалось существенно "продвинуться в направлении Казахстана, Азербайджана и Украины".
    Минюст РФ
    ИТАР-ТАСС

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Замминистра юстиции РФ Максим Травников сообщил, что Москва и Киев продвинулись в сотрудничестве по реализации программ, в том числе, по обустройству пунктов пропуска на границе.

    Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко.
    icps.com.ua
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    "Вместе с регионами нам удалось построить приграничное сотрудничество не только на северо-западе…, но и существенно продвинуться в направлении Казахстана, Азербайджана и Украины, с которой, возможно, мы находимся не в самом лучшем состоянии, с точки зрения отношений. Но где-то тоже смогли наладить контакты с ближними субъектами, муниципалитетами, создать форум на уровне глав государств, обеспечить реализацию ряда программ, ориентированных на региональные нужды, в том числе на обустройство пунктов пропуска и решение экологических проблем", — сказал Травников на парламентских слушаниях в Госдуме.

    Другие детали достигнутых соглашений не приводятся.

    Ранее сообщалось, что Польша попросит ЕК инвестировать в приграничную инфраструктуру Украины.

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