Украина и Россия продвинулись в обустройстве КПП на границе - Минюст РФ

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Замминистра юстиции РФ Максим Травников сообщил, что Москва и Киев продвинулись в сотрудничестве по реализации программ, в том числе, по обустройству пунктов пропуска на границе.

"Вместе с регионами нам удалось построить приграничное сотрудничество не только на северо-западе…, но и существенно продвинуться в направлении Казахстана, Азербайджана и Украины, с которой, возможно, мы находимся не в самом лучшем состоянии, с точки зрения отношений. Но где-то тоже смогли наладить контакты с ближними субъектами, муниципалитетами, создать форум на уровне глав государств, обеспечить реализацию ряда программ, ориентированных на региональные нужды, в том числе на обустройство пунктов пропуска и решение экологических проблем", — сказал Травников на парламентских слушаниях в Госдуме.

Другие детали достигнутых соглашений не приводятся.

Ранее сообщалось, что Польша попросит ЕК инвестировать в приграничную инфраструктуру Украины.