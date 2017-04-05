Швейцария закрывает границу с Италией... пластиковым забором

РИА Новости Украина

Власти Швейцарии приняли решение в рамках эксперимента закрывать три пограничных пункта на границе с Италией с 23:00 до 5:00 часов. Цель данной меры – "борьба с преступностью на границах", то есть препятствование проникновению из Италии в Швейцарию преступных элементов, которые совершают преступления на швейцарской территории, после чего возвращаются обратно в Италию, усложняя работу полиции обеих стран.

Однако итальянские власти не поддерживают данную инициативу. На заседании собрания Ломбардии даже было предложена резолюция, направленная против закрытия границ. Агостино Грисони (Agostino Grisoni), мэр Ронаго (Ronago, приграничная коммуна) заявил, что "швейцарцы на своей территории могут делать все, что хотят, хотя и могли бы предупредить нас заранее". Он также опровергнул предположение о том, что пограничные пункты никак не охраняются, "поскольку на границе существует система видеонаблюдений".

На самом деле данная мера мало повлияет на ситуацию на границе. Поскольку днем пограничные пункты не охраняются, через них может пройти кто угодно, сообщает Sputnik. К тому же, всего в нескольких километрах от закрытых на ночь границ находятся пограничные пункты Бидзароне (Bizzarone) и Понте Фалоппья (Ponte Faloppia), открытые 24 часа в сутки и служащие дежурными аптеками.

Любопытно еще и то, как именно Швейцария решила защитить свои границы: на дорогах на территории пограничных пунктов установят пластиковые заграждения, которые можно без труда приподнять и отодвинуть одной рукой.

Тем не менее, теперь в Европе все равно на одну стену больше.