Сытник: Нацбанк вывел за границу полмиллиарда долларов

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Детективы НАБУ расследуют дело, которое касается руководства Национального банка Украины. К расследованию привлечены работники управления защиты экономики Нацполиции, заявил директор ведомства Артем Сытник.

"Дело касается руководства Национального банка.(…) Проводим соответствующие процессуальные действия — обыски, изъятие документов — чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела — проверка средств, которые выделялись на рефинансирование. Нас интересует, не было ли злоупотреблений со стороны работников Нацбанка", — отметил Сытник.

По его словам, речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ.

"У нас есть собственные аналитические разработки, материалы журналистских расследований, опубликованные в СМИ. Также зафиксированы подозрительно большие перечисления средств за границу, выделенные для рефинансирования определенных банков. В одном из эпизодов получателем этих средств через оффшорную фирму оказался… водитель "рефинансированного" банка. По такой схеме из Украины за границу было выведено 500 млн. долларов. А есть и намного сложнее, запутаннее схемы", — рассказал подробности Сытник.

Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в Национальном банке.