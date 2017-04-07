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    Сытник: Нацбанк вывел за границу полмиллиарда долларов

    (обновлено: )27810
    По словам директора НАБУ, в одном из эпизодов получателем средств, выделенных на рефинансирование, через оффшорную фирму оказался водитель "рефинансированного" банка.
    Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Детективы НАБУ расследуют дело, которое касается руководства Национального банка Украины. К расследованию привлечены работники управления защиты экономики Нацполиции, заявил директор ведомства Артем Сытник.

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    "Дело касается руководства Национального банка.(…) Проводим соответствующие процессуальные действия — обыски, изъятие документов — чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела — проверка средств, которые выделялись на рефинансирование. Нас интересует, не было ли злоупотреблений со стороны работников Нацбанка", — отметил Сытник.

    По его словам, речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ.

    "У нас есть собственные аналитические разработки, материалы журналистских расследований, опубликованные в СМИ. Также зафиксированы подозрительно большие перечисления средств за границу, выделенные для рефинансирования определенных банков. В одном из эпизодов получателем этих средств через оффшорную фирму оказался… водитель "рефинансированного" банка. По такой схеме из Украины за границу было выведено 500 млн. долларов. А есть и намного сложнее, запутаннее схемы", — рассказал подробности Сытник.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в Национальном банке.

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