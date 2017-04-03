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    Россия

    Путин вспомнил, как предлагал Черномырдину стать послом РФ в Украине

    (обновлено: )6121
    По словам главы российского государства Владимира Путина, он всегда обращался к Виктору Черномырдину "на вы", а тот обращался - "на ты".
    Президент РФ В. Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин рассказал о том, как предлагал экс-премьеру РФ Виктору Черномырдину стать послом в Украине, и как тот удивился, но, подумав, все же согласился.

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    Action Tube/Youtube
    Лукашенко о Путине: мы - родные братья, нам делить нечего

    На медиафоруме ОНФ в понедельник Путину задали вопрос, отсылающий к известной фразе Черномырдина: почему мы все хотим как лучше, а получается как всегда? Путин признал, что возглавлявший правительство в 1993-1998 годах Черномырдин "умел красиво и сочно выражаться, жил очень хорошо и ярко" и сыграл очень большую роль в жизни страны, особенно в трудный период.

    "Я очень помню наш разговор, когда я предложил ему поехать послом в Украину. Пригласил его, говорю: Виктор Степанович, не отказывайтесь, пожалуйста. Вы, конечно, у нас политический тяжеловес, для Вас, может быть, это предложение покажется слишком скромным или даже неприемлемым, но оно очень важно для страны. Я Вас прошу не отказываться", — рассказал Путин в ходе общения с участниками Медиафорума ОНФ.

    Черномырдин (1938 – 2010) занимал должность посла РФ в Украине в 2001-2009 годах.

    Путин отметил, что всегда разговаривал с Черномырдиным "на вы", а тот обращался к президенту "на ты".

    "Он был в Кремле, я был президентом. Я говорю: я хочу просить Вас поехать послом в Украину. Он на меня уставился и говорит: Ну, ты даешь", — поделился российский президент. Потом, по его словам, подумав, Черномырдин согласился.

    Ранее Путин заявил, что военная деятельность США на Аляске представляет определенную угрозу для России.

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