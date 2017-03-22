Самойлова представит Россию на Евровидении в 2018 г

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Участница Евровидения Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе в следующем году вне зависимости от места его проведения, говорится в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК.

Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду Служба безопасности Украины запретила въезд Самойловой в Украину на три года. Как заявил МИД РФ, отказав Самойловой во въезде, Киев подтвердил свой образ режима, зараженного русофобской паранойей.

"В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в Евровидении, в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова", — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает украинская сторона; Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. При этом исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале.