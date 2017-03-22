Политико-песенный конкурс Евровидение и Сунь Цзы

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета — для РИА Новости Украина

Международный политико-музыкальный конкурс Евровидение, который должен был стать символом украинского успеха и украинской победой над Россией, превратился в поражение. Зная себя и своего противника, Кремль (выражаясь языком великого китайского стратега Сунь Цзы) разбил замыслы противника и фактически победил в конкурсе еще до его начала.

Имиджевый проект

Благодаря политической победе певицы Джамалы, выигравшей Евровидение-2016, в мае 2017-го конкурс пройдет в Киеве. И Украина возлагала на него колоссальные надежды. Во-первых, благодаря этому песенному конкурсу (который пока еще интересен европейской публике) Украина может вернуться на передовицы европейских СМИ и на экраны тамошних телеканалов. Причем не как страна с пикирующей экономикой и покоряющим новые высоты уровнем коррупции, не как страна, срывающая Минские соглашения, устраивающая блокаду Донбасса или же не способная урезонить несколько десятков асоциальных и вооруженных погромщиков российских банков.

Евровидение могло дать Украине долгожданный "белый пиар", показать европейским домохозяйкам и, что самое важное, избирателям красоты Киева и достижения "революции достоинства" в лице веселых и улыбающихся людей.

На фоне серьезного обострения отношений между Украиной и Западом (которое проявляется в ряде моментов, начиная от демонстративного игнора Порошенко со стороны Трампа до критики Францией режима блокады и отказа МВФ в выдаче очередного транша) конкурс можно было бы позиционировать и как символ поддержки со стороны заграницы.

Во-вторых - и это сейчас для Украины гораздо более важно — Киев рассматривал Евровидение как очередную победу над Москвой. Планировалось, что участник из России будет подвергнут в украинской столице различным унижениям. К этому должны были приложить руку как майданные активисты (которые пикетировали бы конкурс, третировали российскую группу и под прицелами понаехавших в "мать городов русских" журналистов рассказывали бы о русских оккупантах украинской земли), так и европейцы. Они бы повторили историю 2016 года, когда российский участник Сергей Лазарев, лидировавший по опросам телезрителей, набрал скандально низкое число голосов среди национальных жюри и по совокупности занял лишь третье место. Сейчас, понятно, место было бы гораздо ниже.

А если бы Москва вообще отказалась от участия в конкурсе (к чему призывал ряд недальновидных российских артистов и политиков), то тем лучше для Киева — можно было бы отыграть сценарий "Кремль струсил", и за счет этого хоть как-то отвлечь украинское население от обсуждения платежек за ЖКХ и веерных отключений.

Попробуйте не пустите

В Кремле осознавали украинскую вилку и попытались найти оптимальное решение — Москва делегировала на конкурс певицу Юлию Самойлову.

Самойлова — человек с ограниченными возможностями (у нее спинальная мышечная атрофия, девушка передвигается в инвалидной коляске), и украинская власть трижды подумает над тем, чтобы устраивать против нее в Киеве провокации. Москва поставила уже Порошенко перед вилкой, которая практически обеспечила России победу в битве на Евровидении. Победу даже в том случае, если российский участник не займет первое место или же на конкурс вообще не попадет.

Украинские власти запрещают ряду российских (и европейских) артистов въезд на Украину по причине того, что эти артисты посещали Крым. В данном списке оказалась и Юлия Самойлова, выступавшая в Керчи в 2015 году. Но проблема в том, что "Евровидение — это международный конкурс, и Украина принимает у себя международный конкурс", — как резюмировал Дмитрий Песков. Поэтому Киев не имеет никакого морального права не допускать до участия в доверенном ему конкурсе человека, исходя из собственных дискриминационных ограничений, вызванных посещением в гуманитарных целях спорной территории.

Пресс-секретарь российского президента уже заявил, что участника Евровидения Кремль менять не собирается. "Есть наш кандидат, он выбран, и мы рассчитываем, что российская исполнительница сможет представить нашу страну на этом международном конкурсе", — отметил Песков. Таким образом Москва перекладывает ответственность за решение на Киев, фактически предлагая украинской власти в лице Петра Порошенко выбрать один из двух плохих вариантов.

Вилка и вредители

Если украинский президент образумится и все-таки позволит Самойловой участвовать в Евровидении "исходя из гуманитарных мотивов", то у него еще есть шанс погасить скандал, а также заработать политических вистов на Западе. Проблема в том, что тогда он окажется под прицелом своих внутренних врагов.

Президента резко раскритикуют за очередную зраду в виде капитуляции перед Кремлем. Ведь, пуская Самойлову на территорию Украины, Порошенко не только дискредитирует украинское законодательство, но ставит под вопрос пункт об украинском суверенитете над Крымом.

Если же Самойлова еще и займет на конкурсе первое место (что вполне возможно, учитывая ее талант и объективность, которую вынуждены будут проявить члены жюри), то все финансовые и имиджевые вложения в антироссийский проект Евровидение-2017 будут пущены коту под хвост.

Если же Порошенко выберет внутриполитическую легитимность в ущерб внешнему имиджу и откажет Юлии Самойловой в праве на участие, и тем самым своим решением исключит Россию из международного конкурса, то остатки украинской репутации будут слиты в золотой унитаз.

И проблема тут даже не только в том, что Киеву больше не доверят организацию международных проектов — западные лидеры (прежде всего Трамп), оценивающие ныне договороспособность и вменяемость Порошенко, окончательно убедятся в отсутствии и того, и другого. Получив тем самым еще один аргумент для того, чтобы официально отказать президенту в поддержке и сделать ставку на других лидеров (ту же Юлю).

На момент сдачи статьи хозяин Банковой не принял решения о том, как и куда выходить из этой вилки. В результате ситуация лишь усугубляется. На фоне слабости украинской власти не только политики, но даже чиновники не упускают возможностей для личного пиара, и сейчас они вывели уровень популизма даже за прогнозируемые в Москве рамки. "Мы должны проверить всех участников на предмет того, чтобы у них не было случаев такого нарушения, как у российской участницы. Представьте, окажется, что участники других стран тоже там были. Что тогда получается, мы привлечем к ответственности гражданку Самойлову, а что будет с остальными? Что это за дискриминация?", — заявил Антон Геращенко.

И вот под вопросом оказалось уже участие представительницы Армении Арцвик Арутюнян, которая якобы была в Крыму.

Как говорил Сунь-Цзы, "война любит победу и не любит продолжительности".

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