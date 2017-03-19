В РФ назвали "неважным" вопрос о сроках примирения с Украиной

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает важным вопрос о сроках восстановления "дружеских" отношений между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью РБК.

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"Я не думаю, что кто-то сможет дать такие прогнозы (о восстановлении дружеских отношений с Украиной — Ред.). Это первое. А второе, с точки зрения нашей нынешней реальности, положения и статуса Крыма как региона Российской Федерации, это не так уж и важно, потому что это вряд ли когда-то изменится", — заявил Песков.

При этом Песков отметил, что отношения с Украиной играют важную роль в политической и экономической жизни России.

"Безусловно, Украина чрезвычайно важна для нас, она важна для нас и в плане межгосударственных отношений, она важна для нас и в экономическом плане, она важна и в гуманитарном плане. Вы знаете, что и смешанные семьи, и родственные отношения и так далее, и тому подобное. Это трудно переоценить, это важно до сих пор, несмотря на все издержки вот той ситуации, в которую мы вместе попали с Украиной. Быстро пройти через эту боль не получится. Хотя, как вы, наверное, видите и как вы знаете, в России никаких предубеждений в отношении украинцев не было и нет и, я надеюсь, не будет", — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что быстрому решению проблемы отношений РФ и Украины мешает "эмоциональный накал" и "идеологическое одурманивание".