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    Россия

    В РФ назвали "неважным" вопрос о сроках примирения с Украиной

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (82)

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    Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, "быстро пройти через эту боль не получится". По его словам, в России никаких предубеждений в отношении украинцев не было и нет.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает важным вопрос о сроках восстановления "дружеских" отношений между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью РБК.

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    "Я не думаю, что кто-то сможет дать такие прогнозы (о восстановлении дружеских отношений с Украиной — Ред.). Это первое. А второе, с точки зрения нашей нынешней реальности, положения и статуса Крыма как региона Российской Федерации, это не так уж и важно, потому что это вряд ли когда-то изменится", — заявил Песков.

    При этом Песков отметил, что отношения с Украиной играют важную роль в политической и экономической жизни России.

    "Безусловно, Украина чрезвычайно важна для нас, она важна для нас и в плане межгосударственных отношений, она важна для нас и в экономическом плане, она важна и в гуманитарном плане. Вы знаете, что и смешанные семьи, и родственные отношения и так далее, и тому подобное. Это трудно переоценить, это важно до сих пор, несмотря на все издержки вот той ситуации, в которую мы вместе попали с Украиной. Быстро пройти через эту боль не получится. Хотя, как вы, наверное, видите и как вы знаете, в России никаких предубеждений в отношении украинцев не было и нет и, я надеюсь, не будет", — заявил Песков.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что быстрому решению проблемы отношений РФ и Украины мешает "эмоциональный накал" и "идеологическое одурманивание".

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