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    Россия

    Меркель посетит РФ и обсудит с Путиным Украину - Песков

    (обновлено: )68180
    Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ходе встречи Владимира Путина и Меркель будет затрагиваться вопрос Украины. Подробности не уточняются.
    Ангела Меркель и Владимир Путин. Архивное фото
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию, дата визита согласована, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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    "Согласована дата", — сказал Ушаков журналистам.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе встречи Владимира Путина и Меркель будет затрагиваться вопрос Украины.

    Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных властям территорий Донбасса. Это решение вступает в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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