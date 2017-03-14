WikiLeaks может опубликовать данные о слежке ЦРУ за Меркель

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Сайт WikiLeaks дал понять, что может в ближайшее время опубликовать документы о слежке американских спецслужб за канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

На прошлой неделе WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Сайт отметил, что эта публикация является лишь первой частью пакета документов, которые станут крупнейшей утечкой за историю разведывательного ведомства.

"В кругах национальной безопасности в США с ужасом обсуждают, что WikiLeaks может опубликовать многочисленные документы о прослушивании Меркель со стороны ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) в понедельник вечером или завтра", — сообщил портал в Twitter.

Во вторник утром должна состояться встреча Меркель с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Ранее сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы сообщил, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции "хакерского" центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

По мнению сотрудников сайта WikiLeaks, из документов следует, что хакерам ЦРУ выдавали дипломатические паспорта и обеспечивали прикрытием со стороны госдепартамента. Один из опубликованных документов представляет собой список инструкций для направляющихся во Франкфурт-на-Майне "кибервзломщиков" ЦРУ. На вопрос о целях пребывания в консульстве сотрудникам ведомства рекомендовалось отвечать, что они занимаются технической консультацией.