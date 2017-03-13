Меркель назвала абсурдными заявления Эрдогана о поддержке терроризма

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала абсурдными заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке терроризма, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта.

Ранее Эрдоган обвинил Меркель в поддержке террористов. Турецкий лидер также обвинил канцлера ФРГ в том, что она заняла сторону Нидерландов в разворачивающемся скандале после субботнего инцидента, когда голландские власти не пустили в страну самолет главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Канцлер не намерена участвовать в игре провокаций. Эти обвинения, безусловно, абсурдны", — приводит агентство слова Зайберта.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма". Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ.

Затем власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление перед избирателями турецкого происхождения министра юстиции Турции Бекира Боздага накануне референдума по пакету изменений в конституцию. Министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

В минувшее воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом", чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.