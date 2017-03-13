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    В мире

    Меркель назвала абсурдными заявления Эрдогана о поддержке терроризма

    Тема:

    Политический скандал между Нидерландами и Турцией (25)

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    По словам представителя канцлера Штеффена Зайберта, канцлер Германии Ангела Меркель не намерена участвовать в игре провокаций, эти обвинения, безусловно, абсурдны.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Fabrizio Bensch

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала абсурдными заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке терроризма, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта.

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    REUTERS Baz Ratner
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    Ранее Эрдоган обвинил Меркель в поддержке террористов. Турецкий лидер также обвинил канцлера ФРГ в том, что она заняла сторону Нидерландов в разворачивающемся скандале после субботнего инцидента, когда голландские власти не пустили в страну самолет главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

    "Канцлер не намерена участвовать в игре провокаций. Эти обвинения, безусловно, абсурдны", — приводит агентство слова Зайберта.

    Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в "участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма". Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ.

    Затем власти немецкого города Гаггенау (Баден-Вюртемберг) отменили выступление перед избирателями турецкого происхождения министра юстиции Турции Бекира Боздага накануне референдума по пакету изменений в конституцию. Министр покинул страну и отказался от встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

    В минувшее воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с "действиями нацистов в прошлом", чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.

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