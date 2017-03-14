Лавров о ситуации с банками РФ в Украине: нарушение законодательства

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с российскими банками в Украине, назвал происходящее нарушением законодательства и прав собственности.

"Здесь есть обязательства у украинских правоохранителей в отношении недопустимости какого-то самосуда, каких-то действий, которые просто нарушают законы, подрывают право собственности, которые украинскими законами охраняются", — сказал журналистам российский министр.

Ранее в понедельник пресс-служба "Сбербанка" в Украине сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что активисты заложили бетонными блоками вход в их центральный офис в Киеве. Таким образом, они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. После того как активисты "заложили" вход в здание, они продолжили митинг.

Российский "Сбербанк" сообщил, что 7 марта начал обслуживание граждан с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР во всех своих отделениях, за исключением Украины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.