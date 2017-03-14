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    Уголовное дело открыто из-за повреждения имущества банков РФ в Черкассах

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    В областной полиции сообщили, что факты повреждения имущества банков в Черкассах расследуются в рамках уголовного производства, которое открыто по статье 296 (хулиганство)
    Акция против российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство" в связи с повреждением банкоматов российских банков в Черкассах, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Черкасской области.

    Сбербанк за бетонной стеной: протест Азова в Киеве. Видео
    Br brams via UBR/Youtube
    "Сбербанк" за бетонной стеной: протест "Азова" в центре Киева

    В понедельник активисты заложили бетонными блоками вход в здание, в котором размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. СМИ сообщили, что радикалы и в других регионах блокируют работу банкоматов "дочек" российских банков.

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    "Факты повреждения имущества банков в Черкассах расследуются в рамках уголовного производства. Уголовное производство открыто по статье 296 (хулиганство)", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, в течение суток в черкасский отдел полиции поступило шесть обращений о повреждении имущества банков в городе. Все обращения зарегистрированы. Продолжаются следственные действия.

    Полиция не называет банки, которым принадлежат банкоматы. По данным СМИ, в городе были повреждены банкоматы российских банков — "Сбербанк", ВТБ, "Альфа-Банк" и "Проминвестбанк".

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    Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины введет санкции в отношения "Сбербанка" в случае соответствующего решения Советанацбезопасности и обороны Украины. 

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