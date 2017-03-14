Закрытием банков РФ Украина ударит по своей экономике - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Ранее российский "Сбербанк", якобы, согласился обслуживать клиентов с непризнанными паспортами так называемых ДНР и ЛНР. В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков резко раскритиковал его действия. Он заявил, что после этого банк не может работать в Украине и призвал НБУ ввести санкции. А недавно, штаб блокады Донбасса дал вкладчикам "Сбербанка" две недели чтобы забрать оттуда свои деньги.

Об экономических последствиях подобных акций в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Активисты утверждают, что глобальная цель этой акции — это обеспечение экономической безопасности страны. Как эти акции помогут ее гарантировать?

— Здесь несколько углов проблемы, но давайте будем говорить не только о "Сбербанке России", а вообще о банках, которые принадлежат россиянам.

По большому счету общая совокупность баланса этих банков — порядка 150 миллиардов гривен. Это где-то четвертая часть всех банковских активов, которые являются дочерними банками государственных банков. И если эти банки вдруг перестанут работать, то для украинской экономики это будет совсем неприятно, поскольку в какой-то степени остановится оборот денежных средств Украины.

Сколько в Украине действует банков с российским капиталом?

— Четыре банка.

Можете их назвать?

— Это "Проминвестбанк", "ВТБ Банк", "Сбербанк России" и "Volksbank", который ранее входил в систему "Сбербанка России".

Есть ли законные юридические пути для прекращения их работы в Украине, чтобы потом украинскую сторону не затаскали по судам?

— Нет. На сегодняшний момент у НБУ отсутствуют правовые инструменты для того, чтобы остановить работу этих банков. По большому счету, чтобы национализировать эти банки, тоже нет оснований, потому, что нет закона, как это было, например, по тому же "ПриватБанку".

В настоящий момент есть экономические основания, согласно которым эти банки должны выполнять все нормативы и требования, которые предъявляет к ним НБУ и государство Украина. Поэтому оснований таких нет.

Есть политическая плоскость. Здесь есть вопрос политики, но не экономики.

Ранее представители "Гражданского корпуса", созданного на базе "Азова", блокировали отделение "дочки" российского "Сбербанка" на улице Владимирской в Киеве.