В РФ назвали сроки отказа от украинских систем управления ракетами

КИЕВ, 6 мар —РИА Новости Украина. Российская государственная корпорация "Роскосмос" намерена отказаться от ракет-носителей с украинской системой управления при запуске пилотируемых кораблей на Международную космическую станцию в 2019 году, сообщает Lenta.ru.

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Как отмечается, данный шаг не связан с политической обстановкой и обусловлен тем, что оборудование технологически устарело.

В начале февраля президент Петр Порошенко сообщил об успешном испытании новой украинской ракеты, предназначенной для поражения наземных целей. "Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины.