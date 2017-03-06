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    Россия

    В РФ назвали сроки отказа от украинских систем управления ракетами

    (обновлено: )49581
    В РФ сообщили, что данный шаг не связан с политической обстановкой. Причина такого решения заключается в том, что оборудование технологически устарело.
    Старт ракеты-носителя. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар —РИА Новости Украина. Российская государственная корпорация "Роскосмос" намерена отказаться от ракет-носителей с украинской системой управления при запуске пилотируемых кораблей на Международную космическую станцию в 2019 году, сообщает Lenta.ru.

    Смотрите также: Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур

    Как отмечается, данный шаг не связан с политической обстановкой и обусловлен тем, что оборудование технологически устарело.

    В начале февраля президент Петр Порошенко сообщил об успешном испытании новой украинской ракеты, предназначенной для поражения наземных целей. "Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины.

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