Кабмин утвердил объемы ракетного топлива для утилизации

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Укриана. Правительство утвердило объемы компонентов жидкого ракетного топлива, подлежащего утилизации в 2017-2018 годах, говорится в решении Кабмина в понедельник.

"Правительство утвердило номенклатуру и объемы компонентов жидкого ракетного топлива, утилизацию которых планируется осуществить в 2017-2018 годах. Предыдущим перечнем компонентов жидкого ракетного топлива предполагалось утилизировать в течение 2015-2016 годов 476,604 тонны, фактически утилизировано 114,013 тонны, остаток неутилизированных компонентов на конец 2016 года составил 362,591 тонны. Именно указанный остаток избыточных компонентов жидкого ракетного топлива будет утилизирован в течение 2017-2018 годов", — говорится в пояснении к решению правительства на сайте Кабмина.

Согласно сообщению, речь идет об неутилизированном топливе 1980 года изготовления, срок годности которого составляет 36 лет и находится оно сейчас на территории воинской части в городе Белая Церковь Киевской области. В перечне указаны типы топлива АК-27i ("меланж"), АК-20к ("меланж"), ТГ-02 ("самин").

В наследство от Советского Союза вооруженным силам Украины осталось почти 16,7 тысячи тонн избыточных и некондиционных компонентов ракетного топлива, большинство из которых составляет "меланж".