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    Раненый в Сирии российский генерал-майор Милюхин доставлен в реанимацию

    Тема:

    Освобождение Сирии (84)

    (обновлено: )104
    СМИ сообщают, что начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа РФ генерал-майор Петр Милюхин получил ранения около недели назад во время боев за Пальмиру.
    Ситуация в Пальмире. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Раненый в Сирии начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа РФ генерал-майор Петр Милюхин доставлен в реанимацию Главного военного клинического госпиталь имени Бурденко, сообщили РИА Новости в пятницу в приемной госпиталя.

    Вновь освобожденная Пальмира с высоты птичьего полета
    канал RT в YouTube
    Вновь освобожденная от ИГ Пальмира с высоты птичьего полета

    Ранее ряд СМИ сообщили, что российский генерал получил ранения около недели назад во время боев за Пальмиру.

    "Он в 56-м отделении, это — реанимация", — ответили в приемной на вопрос корреспондента РИА Новости о состоянии военачальника.

    Раскрывать какие-либо подробности об обстоятельствах госпитализации в медучреждении отказались. В то же время в СМИ сообщают, что Милюхин подорвался на мине, в результате чего потерял обе ноги. 

    Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористической группировки "Исламское государство" с мая 2015 года. Армия САР освободила город в марте 2016 года при поддержке российской авиации. В декабре боевики ИГ вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. Второго марта 2017 года стало известно, что сирийские военные при поддержке российской авиации во второй раз взяли Пальмиру, отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки.

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