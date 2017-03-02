Москва сообщила о завершении операции по взятию Пальмиры

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В среду сообщалось, что подразделения армии САР при поддержке союзного ополчения установили полный огневой контроль над городом Пальмира.

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористов ИГ с середины мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру от ИГ в конце марта 2016 года при поддержке российских ВКС. В середине декабря 2016 года боевики ИГ после двухдневных непрерывных атак вновь захватили Пальмиру.

Смотрите также: Перегруппировавшись, боевики ИГ захватили Пальмиру

Древние развалины Пальмиры — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. Город был одним из богатейших центров древней цивилизации. После первого нападения боевиков ИГ, почти два года назад, древняя Пальмира уцелела на 80%. Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.