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    В мире

    Москва сообщила о завершении операции по взятию Пальмиры

    Тема:

    Освобождение Сирии (83)

    (обновлено: )15620
    Пальмира находилась под контролем террористов ИГ с середины мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру в конце марта 2016 года, однако в декабре 2016 года ИГ вновь захватило город.
    Ситуация в Пальмире
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Видеодоказательства уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры
    Канал Минобороны РФ на Youtube
    МО РФ публиковало кадры уничтожения ИГ достопримечательностей Пальмиры

    В среду сообщалось, что подразделения армии САР при поддержке союзного ополчения установили полный огневой контроль над городом Пальмира.

    Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористов ИГ с середины мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру от ИГ в конце марта 2016 года при поддержке российских ВКС. В середине декабря 2016 года боевики ИГ после двухдневных непрерывных атак вновь захватили Пальмиру.

    Смотрите также: Перегруппировавшись, боевики ИГ захватили Пальмиру

    Древние развалины Пальмиры — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. Город был одним из богатейших центров древней цивилизации. После первого нападения боевиков ИГ, почти два года назад, древняя Пальмира уцелела на 80%. Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.

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