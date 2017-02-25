Власти США не пустили сирийского оператора на "Оскар"

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости. Власти США запретили въезд в страну сирийскому оператору, который работал над съемками фильма о войне в Сирии "Белые шлемы", который номинирован на "Оскар", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Министерство внутренней безопасности США в последнюю минуту приняло решение заблокировать поездку Халида Хатиба в США, несмотря на ранее выданную ему визу. Хатиб должен был прилететь самолетом авиакомпании Turkish Airlines в Лос-Анджелес, где состоится ежегодная церемония вручения премии, в субботу.

Однако власти США сообщили об обнаружении "компрометирующей негативной информации" на оператора. Как отмечает агентство, это обширная категория, которая может включать различную информацию, касающуюся как террористических связей, так и проблем с паспортом.

Представитель министерства Джиллиан Кристенсен на просьбу прокомментировать ситуацию, ответила: "Для поездки в США необходимо пригодное выездное удостоверение личности".

Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Фильм "Белые шлемы" продолжительностью в 40 минут был снят режиссером Орландо фон Айнсиделом и номинирован в категории "Лучший документальный короткометражный фильм".