наверх
25.02.201722:06
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Культура

    Власти США не пустили сирийского оператора на "Оскар"

    Тема:

    "Оскар-2017" (9)

    (обновлено: )9
    Министерство внутренней безопасности США в последнюю минуту приняло решение заблокировать поездку Халида Хатиба в США, несмотря на ранее выданную ему визу.
    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости. Власти США запретили въезд в страну сирийскому оператору, который работал над съемками фильма о войне в Сирии "Белые шлемы", который номинирован на "Оскар", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Вышел официальный трейлер Оскара-2017. Видео
    Алексей Булыгин via twitter.com/theacademy
    Вышел официальный трейлер "Оскара-2017"

    Министерство внутренней безопасности США в последнюю минуту приняло решение заблокировать поездку Халида Хатиба в США, несмотря на ранее выданную ему визу. Хатиб должен был прилететь самолетом авиакомпании Turkish Airlines в Лос-Анджелес, где состоится ежегодная церемония вручения премии, в субботу.

    Однако власти США сообщили об обнаружении "компрометирующей негативной информации" на оператора. Как отмечает агентство, это обширная категория, которая может включать различную информацию, касающуюся как террористических связей, так и проблем с паспортом.

    Представитель министерства Джиллиан Кристенсен на просьбу прокомментировать ситуацию, ответила: "Для поездки в США необходимо пригодное выездное удостоверение личности".

    Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Фильм "Белые шлемы" продолжительностью в 40 минут был снят режиссером Орландо фон Айнсиделом и номинирован в категории "Лучший документальный короткометражный фильм".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Хуг. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Савченко в Донецке
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике