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    Культура

    На церемонии вручения "Оскара" выступят Джастин Тимберлейк и Стинг

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    Джастин Тимберлейк выступит с песней Can`t Stop the Feeling из мультфильма "Тролли", Стинг споет песню The Empty Chair, которую написал в соавторстве с Джошуа Ральфом к фильму "Джим: История Джеймса Фоули".
    Джастин Тимберлейк
    AFP 2016/Jonathan Nackstrand

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Американская академия киноискусств сообщила, кто из музыкантов выступит на церемонии вручения премии "Оскар" с композициями, номинированными на награду.

    Премия Оскар. Архивное фото
    REUTERS Phil McCarten
    89-й "Оскар" начался: объявлены номинанты

    Сообщается, что выступят Джастин Тимберлейк с песней Can`t Stop the Feeling из мультфильма "Тролли", Стинг с песней The Empty Chair, которую написал в соавторстве с Джошуа Ральфом к фильму "Джим: История Джеймса Фоули".

    Лин Мануэль Миранда вместе с Аулией Кравалхо исполнит песню How Far I'll Go, написанную для мультфильма "Моана". Еще один музыкант Джон Ледженд выступит с двумя композициями из фильма-мюзикла "Ла-Ла Ленд", претендующего на "Оскар" в 14 категориях — Audition и City of stars.

    Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях.".

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